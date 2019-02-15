Кто первый отправит людей на Марс – Boeing или SpaceX: глава NASA сделал предположение

Джим Брайденстайн признал, что в графике пусков обеих компании регулярно происходят корректировки

Фото: SpaceX/flickr.com.

Кто первый отправит людей на Марс – Boeing или SpaceX: глава NASA сделал предположение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/603/83b/5c660383bf674.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/603/83b/5c660383bf674.jpg 2019-02-15T02:29:00+02:00 США Джим Брайденстайн признал, что в графике пусков обеих компании регулярно происходят корректировки

Корпорации Boeing потребуется более короткий срок, чем компании SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем к Международной космической станции (МКС). Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью телеканалу Си-эн-би-си директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

"Я считаю, что между запуском корабля Boeing без экипажа и корабля с экипажем пройдет меньше времени, чем между [испытательным и пилотируемым] полетами SpaceX. Это означает, что сейчас мы не знаем, кому доведется первым отправить экипаж [на МКС]", — пояснил глава NASA.

Он признал, что в графике пусков обеих компании регулярно происходят корректировки. При этом Брайденстайн выразил "высокую степень уверенности" в том, что США удастся отправить в космический полет "американских астронавтов, с американской территории, на ракетах американского производства" к концу 2019 года. Это обещание дал президент Дональд Трамп в ежегодном послании "О положении страны" 5 февраля.

По словам главы NASA, президент США "проявляет большой интерес" к мерам ускорения реализации планов освоения Марса. Однако глава государства не говорил о необходимости обеспечить высадку американцев на Красной планете "во что бы то ни стало", отметил Брайденстайн.

Как информировало ранее NASA, запуск нового корабля SpaceX — Crew Dragon — без экипажа к МКС перенесен на 2 марта из-за необходимости дополнительного тестирования оборудования и подготовки специалистов. Сроки первого беспилотного запуска корабля CST-100 Starliner (Си-эс-ти-100 "Старлайнер") корпорации Boeing сдвинуты с марта на апрель. При этом график первых полетов с экипажем обоих кораблей в целом оставлен без изменения: Crew Dragon — в июле 2019 года (ранее это был июнь–июль), а Starliner — в августе 2019 года.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт НАСА и "Роскосмоса" истекает в конце 2019 года. В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают SpaceX и Boeing.

Ранее Илон Маск показал новый звездолет Starship, предназначенный для полетов на Луну и Марс. По данным компании, новая ракета SpaceX будет состоять из ракетного ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship.

В декабре прошлого года Маск сообщил, что первые полеты корабля возможны уже в начале 2019 года. Гендиректор SpaceX рассчитывает на первый полет уже в марте-апреле.

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