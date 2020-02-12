Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США

Выборы в США. Сторонники Пита Буттиджеджа

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В Соединенных Штатах Америки, в штате Нью-Гемпишир, состоялись первые праймериз президентских выборов 2020 года. Наряду с прошедшими 3 января кокусами в штате Айова праймериз в Нью-Гемпшире традиционно считается одной из ключевых точек набирающей обороты кампании. Почему это так, какие неожиданности принесли праймериз и что сенсации Нью-Гемпшира означают для будущих выборов – в материале "Сегодня".

Зачем нужны праймериз

Сперва кратко о процедуре выборов с США. По сложившейся традиции, прежде чем выдвинуть своего кандидата на пост президента, ключевые политические партии (то есть республиканцы и демократы) проводят внутрипартийные "выборы".

Такие выборы проводятся в виде кокусов, то есть собраний сторонников партии, в ходе которых граждане обмениваются мнениями о кандидатах, а затем голосуют. Или праймериз – когда происходит прямое тайное голосование членов и сторонников партии за того или иного "кандидата в кандидаты". Существует множество подвидов праймериз: к примеру, одни штаты допускают к праймериз лишь членов партии, другие – также просто сторонников партии. В каждом штате есть свои нюансы процедуры. Общий принцип – победители праймериз в том или ином штате получают определенное число голосов для финального голосования на общенациональном собрании соответствующей партии. Причем и здесь есть нюансы: республиканцы отдают все голоса от конкретного штата одному кандидату – победителю праймериз в этом штате. А демократы распределяют их пропорционально полученным голосам среди всех кандидатов.

При этом праймериз – вовсе не обязательная процедура. К примеру, на этих выборах партийные органы Республиканской партии в ряде штатов уже приняли волевое решение безо всяких праймериз отдать голоса за действующего президента Дональда Трампа.

Впрочем, такие решения – скорее, исключения. И республиканцы, и демократы рассматривают праймериз, в том числе, как неотъемлемую часть кампании, "раскачку" и мобилизацию своего избирателя. А потому тотальный отказ от праймериз стратегически не выгоден – это как если бы в разгар кампании уйти в отпуск, отдав все информационное пространство политическим оппонентам.

Почему Айова и Нью-Гемпшир так важны

Кокусы и праймериз стартовали 3 февраля, а закончатся в начале июня. Как правило, уже к середине их проведения все станет более-менее ясно: многие кандидаты отсеются, все больше спонсоров и избирателей будут делать ставку лишь на лидеров. Что касается Республиканской партии, то на нынешних выборах вопрос о кандидате не стоит уже сейчас: альтернативы Трампу у республиканцев нет. Однако среди демократов развернулась нешуточная борьба за право схлестнуться с Трампом на выборах президента 3 ноября. И эта борьба приносит сюрпризы.

Для участников гонки кокусы в Айове и праймериз в Нью-Гемпшире дают, образно говоря, "право первой ночи" с избирателем. Победители в этих двух Штатах получают серьезное психологическое преимущество над оппонентами, внимание прессы. Избиратели в других штатах, где праймериз пройдут позже, подсознательно будут ориентироваться на результаты, полученные претендентами в Айове и Нью-Гемпшире. И отдавать предпочтение лидерам. Победа в Нью-Гемпшире, конечно, не всегда гарантировала победу по итогам праймериз во всех штатах. Но зачастую кандидаты, показавшие там хороший результат, выходили на финишную прямую в партийной гонке. Американские политики всегда понимали важность победы на первых праймериз и бросали все силы, дабы выйти в них победителями.

Лидеры определились?

Не стали исключением и нынешние выборы. На кокусах Республиканской партии в Айове уверенно победил Дональд Трамп, получив 98% голосов избирателей. По сути, все в США уже признали, что вопрос кандидата от республиканцев закрыт.

А вот Демократическая партия преподнесла ряд сюрпризов. Джозеф Байден, построивший свою кампанию на том, что он – единственная альтернатива Трампу (по большому счету, он и рассматривался долгое время таковым), потерпел унизительное поражение, заняв лишь четвертое место. На первом месте неожиданно для всех (в том числе для самих демократов) оказался мэр небольшого города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджич (или, как иногда переводят, Буттиджедж). Который с результатом 26,2% обошел сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса (26,1%). Победа Буттиджича действительно стала настоящим сюрпризом: пусть придерживающегося левых взглядов Сандерса недолюбливают в самой партии, тем не менее именно его шансы на фоне скандала с Байденом выглядели предпочтительнее всего.

Что касается Байдена, то он, как уже упоминалось, стал в Айове четвертым, получив 15,8% гоосов. А третьей пришла Элизабетт Уоррен (18,1%).

Но если итоги кокусов в Айове (результаты которых, кстати, до сих пор оспариваются) можно было списать на случайность, то праймериз в Нью-Гемпшире продемонстрировал, что речь идет, скорее, о тенденции.

Победителем праймериз на этот раз стал Сандерс, получивший 25,9% голосов (результат не окончательный и не официальный, подсчитано 97% голосов). Но второе место уверенно занял Пит Буттиджич с 24,4% голосов. Третьей пришла к финишу сенатор США от штата Миннесота Эми Клобучар (19,8%), четвертой – Элизабетт Уоррен (9,3%). Джозеф Байден, получив лишь 8,4% поддержки, стал пятым.

Байден – все?

Поражение на кокусах и праймериз Джозефа Байдена эксперты во многом связывают с историей вокруг неудавшегося импичмента Трампа.

"Неудавшаяся процедура импичмента, скорее всего, повлияет на политические перспективы Джо Байдена, который стал одним из основных фигурантов расследования против Трампа. Однако большинство других основных кандидатов от демократов ее последствия почти не коснутся. Такая ситуация должна сделать внутренние выборы кандидата в президенты США от демократов более интересными, динамичными и конструктивными", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, эксперт центра "Инполит" Максим Джигун.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов отмечает, что, скорее всего, в июле на съезде кандидатам от демократов придется искать компромиссы друг с другом.

"Уже понятно, что праймериз максимально расколет партию и поссорит ее рядовых активистов с "номенклатурой партийного аппарата". Именно аппарат Демпартии представляет Байдена как "опытного кандидата-центриста", который даже обещает взять республиканца в вице-президенты. Но среди рядовых демократов более популярен Берни Сандерс, которого республиканцы вообще считают "социалистом", – отметил Андрей Мартынов в комментарии сайту "Сегодня".

Кто такой Пит Буттиджич

Разумеется, в свете сенсационных результатов праймериз особый интерес вызывает фигура нынешнего лидера гонки у демократов. Полагаем, вряд ли в Украине раньше многие слышали фамилию Буттиджич. Год назад, когда сайт "Сегодня" готовил материал о потенциальных кандидатах от демократов (кстати, в нем можно почерпнуть сведения о Сандерсе и Уоррен), наши эксперты называли фамилию этого молодого политика. Советуя обратить на него внимание. Но на то время Буттиджич, во-первых, еще не заявлял о своем выдвижении. Во-вторых, его рейтинг не шел ни в какое сравнение с признанными фаворитами гонки.

По большому счету, этот рейтинг "пас задних" вплоть до сенсационных результатов в Айове. И до сих пор в общенациональных опросах Буттиджич – лишь пятый. С одним "но": в полном соответствии с аксиомой, что народ следует за победителем, в последние дни популярность Буттиджича резко рванула вверх, в то время как рейтинги неудачников Айовы и Нью-Гемпишира – Байдена и Уоррен – стремительно падают.

Фото: peteforamerica.com

Пит Буттиджич – довольно необычный для американского традиционного общества политик. Ему 38, что уже необычно для столь впечатляющей политической карьеры. Выпускник Гарварда, юрист по образованию. Офицер разведки ВМС США, герой войны в Афганистане. Самый молодой мэр американского города с населением свыше 100 тысяч (возглавил мэрию в 29 лет). Отрытый гей, официально женат на учителе средней школы Частене Глезмане. Активный борец с расовой дискриминацией и прочими предрассудками. Выступает за омоложение Демпартии и американской политики в целом.

/ Фото: Getty Images

Буттиджич с мужем

Среди сторонников Буттиджича в США преобладают люди с высшим образованием, долгое время оппоненты в среде демократов пытались прикрепить к нему ярлык "неизбираем". Но, как видно, ни отсутствие серьезного партийного опыта, ни молодость не мешают ему побеждать почти 80-летних Байдена и Сандерса, 70-летнюю Уоррен и 60-летнюю Клобучар. А может, даже помогают.

"Среди преимуществ Буттиджича – его молодость, честность, принципиальность, умеренность. В какой-то мере Буттиджич – полная противоположность Трампа. Он, открыто заявив о своей ориентации, дал понять, что не желает играть по старым правилам, и это может привлечь на его сторону многих. Но, с другой стороны, Трамп, который выиграл прошлые выборы на лозунгах о защите традиционных устоев, безусловно, будет бить по тому, что его оппонент – гей", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

О чем умолчали первые праймериз

По итогам двух голосований сформировалась пара уверенных лидеров. Пит Буттиджич имеет 23 голоса делегатов общенациональных сборов, Берни Сандерс – 21 голос. Еще три кандидата – Элизабет Уоррен (8 голосов), Клобучар (7) и Байден (6) – теоретические могут вмешаться в гонку лидеров. Но есть одно существенное "но". В кокусах в Айове и в праймериз в Нью-Гемпшире не принимал участие Майкл Блумберг. Который вполне может составит конкуренцию Сандерсу и Буттиджичу.

"Блумберг сознательно не принимал участие в этих праймериз, сосредоточившись на активной агитации в штатах, где праймериз пройдут в "супервторник", – говорит Петр Бурковский. – И его результаты вполне могут стать очередным сюрпризом. По сравнению с Сандерсом, который для Трампа является "кандидатом мечты", Блумберг гораздо более неудобен в качестве оппонента для действующего президента США".

Среди преимуществ Майка Блумберга эксперт называет большой опыт административного управления (Блумберг более десяти лет был мэром Нью-Йорка), популярность как среди демократов, так и даже среди умеренных республиканцев.

"По большому счету, те сторонники республиканской партии, которые не воспринимают Трампа, став перед выбором "Трам или Блумберг", выбрали бы последнего. Но и у Блумберга есть слабые стороны. Сандерс уже назвал его "кандидатом от Уолл-Стрит", и этим воспользуется Трамп. Кроме того, Трамп будет бить на то, что Блумберг – еврей", – говорит Петр Бурковский.

По его словам, даже если Блумберг в ходе кампании не оттеснит Сандерса и Буттиджеджа с первых мест, то войти в список лидеров вполне может.

"При этом, полагаю, если он станет третьим, то для того, чтобы победить в гонке, Сандерсу и Буттиджеджу придется договариваться с ним. Возможно, ему предложат пост вице-президента", – отметил Петр Бурковский.

Следующие праймериз демократов пройдут 22 февраля в Неваде и 29-го – в Южной Каролине (на выборы в этом штате как на последнюю надежду ставит Байден). Из-за неучастия Блумберга в первых праймериз интрига сохраняется. И, очевидно, точки над "і" расставит "супервторник" – 3 марта, день, когда праймериз пройдут сразу в 14 штатах.

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