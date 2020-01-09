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"Кто-то сделал ошибку": Трамп прокомментировал крушение самолета МАУ (дополнено)

9 января, 19:31

Крушение Boeing 737 в Тегеране не было вызвано механическими проблемами, считает американский лидер

/ Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

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Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, падение авиалайнера Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявшего рейс PS 752 Тегеран – Киев и потерпевшего крушение в Иране 8 января не было вызвано механическими проблемами.

"У меня есть свои подозрения, <...> у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия <...> Кто-то мог ошибиться с другой стороны <...> Он [самолет] летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая [неисправность]. Я лично не думаю, что это даже [нужно] рассматривать", – заявил американський лідер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

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Иран крушение МАУ Дональд Трамп крушение Боинга Boeing 737-800

Источники: Сегодня , ТАСС

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