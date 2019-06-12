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KyivNotKiev: в США "украинизировали" Киев в международной базе

12 июня, 20:25

Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины

YanAir лишили права на авиаперелеты
YanAir лишили права на авиаперелеты. Фото: Depositphotos

Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерий Чалый и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Замену также поддержали члены украинской Кокуса Конгресса США, а также Украинский конгрессовый комитет Америки. Соответствующие изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской, а не русской транскрипцией. Соответствующие нормативы 11 февраля утвердил латвийский Центр государственного языка утвердил.

По запросу украинского МИД экспертная комиссия по латышскому языку приняла решение изменить латышские версии названий части городов Украины.

Согласно новым правилам, по-латышски Запорожье (укр. Запоріжжя) должно отображается как Zaporižja, Кривой Рог (Кривий Ріг) – как Krivijriha, Чернигов (Чернігів) – как Čerņihiva, а Тернополь (Тернопіль) – как Ternopiļa.

Напомним, ранее в главном аэропорту Польши "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.

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Тег Киев, США, аэропорт, Чалый

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