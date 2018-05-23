Лава вулкана на Гавайях стремительно приближается к электростанции

Сегодня, 14:17

Сейчас лаву от электростанции разделяет всего 200 метров 


На Гавайях продолжается извержение одного из самых опасных вулканов – Килауэа, поток лавы вплотную приблизился к электростанции Puna Geothermal Venture.

Если огненная река  попадет в резервуары с химической водой – все взорвется – предупреждают ученые. Из-за извержения вулкана – на Гавайях действует максимальный уровень опасности. Последнее время только 200 метров отделяют электростанцию от потока лавы. Проникновению раскалённой массы на территорию предприятия мешает только экстренно вырытый ров.

Ранее потоки лавы вулкана Килауэа  на Гавайях разлились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Из-за того, что лава попала в морскую воду, образовалось токсичное облако

Высота Килауэа – 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации (красный).

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 3-4 мая, оно сопровождалось землетрясением магнитудой 5-6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тысяч человек.

Ранее вулкан на собственном дворе увидел житель Гавайев – и даже снял на камеру, как бушует стихия, с расстояния в 30 метров.
США, вулкан, лава, извержение, гавайи
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

На Гавайях от извержения вулкана образовалось токсичное облако: появилось видео

21 Мая, 18:58

Лава извергающегося вулкана достигла берегов Тихого океана

США

Фото: AFP

Извержение самого активного вулкана в мире: на Гавайях началась эвакуация

4 Мая, 11:38

Вулкан Килауэа начал выбрасывать потоки лавы и пепла
Загрузка...

США

фото AFP

Вулкан на Гавайях заливает лавой дома и отравляет газом жителей

7 Мая, 22:42

На острове Гавайи после извержения вулкана разрушены не менее 35 строений

Техно

Пробуждение вулкана. Фото: pixabay

Гавайи всколыхнул самый опасный вулкан на Земле

2 Апреля, 14:05

Благодаря извержениям остров постоянно увеличивается в размерах
Загрузка...