Лава вулкана на Гавайях стремительно приближается к электростанции

Сейчас лаву от электростанции разделяет всего 200 метров

На Гавайях продолжается извержение одного из самых опасных вулканов – Килауэа, поток лавы вплотную приблизился к электростанции Puna Geothermal Venture.

Если огненная река попадет в резервуары с химической водой – все взорвется – предупреждают ученые. Из-за извержения вулкана – на Гавайях действует максимальный уровень опасности. Последнее время только 200 метров отделяют электростанцию от потока лавы. Проникновению раскалённой массы на территорию предприятия мешает только экстренно вырытый ров.

Ранее потоки лавы вулкана Килауэа на Гавайях разлились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Из-за того, что лава попала в морскую воду, образовалось токсичное облако.

Высота Килауэа – 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации (красный).

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 3-4 мая, оно сопровождалось землетрясением магнитудой 5-6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тысяч человек.

Ранее вулкан на собственном дворе увидел житель Гавайев – и даже снял на камеру, как бушует стихия, с расстояния в 30 метров.



