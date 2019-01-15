Лечение болезни Альцгеймера: американские ученые разработали программу
Разработанный компьютерный алгоритм выявляет проблемы еще до появления первых симптомов
Американские ученые разработали специальную программу, которая помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера – она распознает отмирания клеток мозга.
Американская технология называется "нейрофидбек". Звуки стимулируют мозг на участках, где есть проблемы.
Искусственный интеллект может обнаружить даже болезнь Альцгеймера – отмирания нейронов мозга.
Уже сегодня ученые Университета Калифорнии предусматривают возможность болезни за 6 лет до ее проявления. Впервые в мире это сделала команда радиолога Джей Хо Сона. Разработанный ими компьютерный алгоритм анализирует сканы мозга и выявляет проблемы еще до появления первых симптомов Альцгеймера.
Эксперты отмечают, мозг тренируется, как мышцы. И здесь пригодится не только "нейрофидбек". Можно учить стихи или иностранные языки. А ученые думают над тем, как бы сделать тренировки для нейронов еще более прицельным. Например с помощью онлайн тренажеров.
Ранее мы писали, что ученые приблизились к решению проблемы старческого слабоумия.
Также сообщалось, что аспирин замедляет развитие страшной болезни.
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