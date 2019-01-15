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Лечение болезни Альцгеймера: американские ученые разработали программу

Сегодня, 23:01

Разработанный компьютерный алгоритм выявляет проблемы еще до появления первых симптомов

Лечение болезни Альцгеймера: американские ученые разработали программу США Разработанный компьютерный алгоритм выявляет проблемы еще до появления первых симптомов

Американские ученые разработали специальную программу, которая помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера – она распознает отмирания клеток мозга.

Американская технология называется "нейрофидбек". Звуки стимулируют мозг на участках, где есть проблемы.

Искусственный интеллект может обнаружить даже болезнь Альцгеймера – отмирания нейронов мозга.

Уже сегодня ученые Университета Калифорнии предусматривают возможность болезни за 6 лет до ее проявления. Впервые в мире это сделала команда радиолога Джей Хо Сона. Разработанный ими компьютерный алгоритм анализирует сканы мозга и выявляет проблемы еще до появления первых симптомов Альцгеймера.

Эксперты отмечают, мозг тренируется, как мышцы. И здесь пригодится не только "нейрофидбек". Можно учить стихи или иностранные языки. А ученые думают над тем, как бы сделать тренировки для нейронов еще более прицельным. Например с помощью онлайн тренажеров.

Ранее мы писали, что ученые приблизились к решению проблемы старческого слабоумия.

Также сообщалось, что аспирин замедляет развитие страшной болезни.

 

США, ученые, альцгеймера

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