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Лечение Бориса Джонсона от коронавируса: США готовы помочь

7 апреля, 06:21

Елена Кузьмич

"Речь идёт о сложном, инновационном методе лечения", - заявил президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил двум ведущим компаниям в области медицины изучить вопрос оказания помощи британскому премьеру Борису Джонсону, которого ранее перевели в реанимацию после заражения коронавирусом.

"Они уже прибыли в Лондон. Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса Джонсона, и посмотрим, что будет дальше. Речь идёт о сложном, инновационном методе лечения", – добавил Трамп.

По его словам, специалисты этих компаний готовы в любой момент начать оказывать помощь Джонсону, если британская сторона попросит их об этом.

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"Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг, сильный, он не сдается", – добавил Трамп. Президент США отметил, что раз Джонсона перевели в отселение интенсивной терапии, значит ему действительно может потребоваться вся имеющаяся помощь.

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Ранее стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Он попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.

Ранее лидеры ряда мировых государств выразили пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания США коронавирус Дональд Трамп Борис Джонсон

Источник: Интерфакс-Украина

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