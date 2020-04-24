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Лечение коронавируса отбеливателем: Трамп оконфузился нелепой идеей

24 апреля, 14:42

Станислав Кожемякин

Президент США предложил делать пациентам с COVID-19 инъекции яда

Раз отбеливатель отлично справляется с коронавирусом на поверхностях, то его можно применять и для внутреннего использования для борьбы с инфекцией, считает президент США Дональд Трамп.

Как сообщает NBC, такую идею он предложил 23 апреля на посвященном эпидемии COVID-19 брифинге, где было заявлено о слабости вируса SARS-CoV-2 перед теплом и влажным воздухом.

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"Я увидел дезинфицирующее средство, которое "нокаутирует" вирус в течение минуты. Одной минуты. Есть ли способ сделать нечто подобное (для применения на людях – Ред.) – возможно, инъекция или чистка (легких – Ред.)? Было бы интересно проверить это. Как вы видите, вирус попадает в легкие, где его образуется огромное количество", – обратился он к доктору Биллу Брайану из Министерства внутренней безопасности США во время пресс-конференции.

И хотя Трамп не уточнял, какой именно тип дезинфицирующего средства он имеет в виду, очевидно, он говорил об отбеливателе и изопропиловом спирте, поскольку именно об их использовании при стерилизации поверхностей сообщил Брайан.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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Телеканал приводит мнение экспертов, которые призвали людей не экспериментировать с чистящими средствами.

"Слова об инъекции или введении в организм любого типа чистящего средства являются безответственными и опасными. Это обычный метод, который люди применяют при желании покончить с собой", – заявил пульмонолог Вин Гупта.

Впрочем, доктор Брайан позже заявил, что американские ученые не рассматривают вариант лечения коронавируса инъекциями отбеливателя.

Напомним, что несмотря на очевидность пагубного влияния отбеливателя на человеческий организм, в штате Флорида обнаружили христианскую секту, члены которой отравились при "лечении" коронавируса этим веществом.

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На сегодняшний день ситуация в США с коронавирусом самая плачевная в мире – в стране насчитывается около 870 тысячи заразившихся, из которых не менее 50 тысяч скончались. В связи с распространением эпидемии Дональд Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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медицина США эпидемия коронавирус Дональд Трамп отбеливатель COVID-19

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