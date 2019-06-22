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Лекарство от рака: в США ученые начали испытания вакцины

22 июня, 18:18

Исследователи рассказали о возможности найти метод избежать онкологии

Фото: Pixabay

В США ученые начали испытания вакцины, которая может предотвратить возникновение рака или затормозить его развитие. Исследования ведет Стивена Джонсон вместе с коллегами из Университета штата Аризона на протяжении 10 лет.

"Опухоли у них развиваются внезапно, в результате старости, очень похоже на то, как это происходит у людей", — отметил ученый, передает CNN.

Недавно команда Джонсона начала клинические испытания для проверки вакцины против рака на 800 собаках. В ходе исследования будет определено, может ли препарат задержать или предотвратить возникновение опухоли.

Вакцину будут вводить здоровым собакам, а затем наблюдать за ними несколько лет. Увидеть, действует ли препарат, можно будет через три-пять лет.

Отмечается, что большинство экспертов по онкологии считают, что создание вакцины, которая предотвращала бы образованию опухолей, подобно прививке от гриппа, практически невозможно: дело в том, что различные виды рака по-разному ведут себя на молекулярном уровне.

"Они могут быть правы, но, если вероятность того, что вакцина сработает, составляет хотя бы 10%, я не вижу причин, по которым мы не должны использовать этот шанс", – добавил Джонсон.

Как отметил исследователь, если испытания пройдут успешно, подобную вакцину можно будет создать и для людей.

Напомним, и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила о факторах риска и симптомах рака яичек у мужчин. 

Как сообщалось, в Харькове начали возводить современный онкоцентрПо плану в комплексе обустроят палаты на 510 койко-мест и поликлинику.

Также мы писали, что Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) готов предоставить Украине кредит под инвестиционные проекты в сфере лечения рака.

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Тег США, рак, вакцина, онкология, испытания

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