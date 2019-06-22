Лекарство от рака: в США ученые начали испытания вакцины
Исследователи рассказали о возможности найти метод избежать онкологии
В США ученые начали испытания вакцины, которая может предотвратить возникновение рака или затормозить его развитие. Исследования ведет Стивена Джонсон вместе с коллегами из Университета штата Аризона на протяжении 10 лет.
"Опухоли у них развиваются внезапно, в результате старости, очень похоже на то, как это происходит у людей", — отметил ученый, передает CNN.
Недавно команда Джонсона начала клинические испытания для проверки вакцины против рака на 800 собаках. В ходе исследования будет определено, может ли препарат задержать или предотвратить возникновение опухоли.
Вакцину будут вводить здоровым собакам, а затем наблюдать за ними несколько лет. Увидеть, действует ли препарат, можно будет через три-пять лет.
Отмечается, что большинство экспертов по онкологии считают, что создание вакцины, которая предотвращала бы образованию опухолей, подобно прививке от гриппа, практически невозможно: дело в том, что различные виды рака по-разному ведут себя на молекулярном уровне.
"Они могут быть правы, но, если вероятность того, что вакцина сработает, составляет хотя бы 10%, я не вижу причин, по которым мы не должны использовать этот шанс", – добавил Джонсон.
Как отметил исследователь, если испытания пройдут успешно, подобную вакцину можно будет создать и для людей.
Напомним, и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила о факторах риска и симптомах рака яичек у мужчин.
Как сообщалось, в Харькове начали возводить современный онкоцентр. По плану в комплексе обустроят палаты на 510 койко-мест и поликлинику.
Также мы писали, что Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) готов предоставить Украине кредит под инвестиционные проекты в сфере лечения рака.
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