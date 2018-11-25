Лесные пожары в Калифорнии: число пропавших без вести резко изменилось

Сегодня, 11:57

Пожарные контролируют распространение огня на 95%

Фото: AFP
Фото: AFP

В американском штате Калифорнии в результате масштабных лесных пожаров пропавшими без вести все еще числятся 475 человек. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Также отмечается, что пожарные на 95% контролируют распространение огня.

Ранее сообщалось о 86 жертвах стихи, а количество пропавших без вести неделю назад составляло 1276 человек.

Кроме того, в Калифорнии теперь новая опасная стихия – высокая вода и оползни. Они грозят жителям севера штата, где бушевал масштабный смертоносный пожар Camp Fire. Власти и представители федеральных органов предупредили людей о рисках внезапных водных потоков с обломками и грунтом на выжженных, оголенных склонах предгорий Сьерра-Невады.

Как всегда, во время национальной трагедии особенно отличился американский лидер Дональд Трамп. Плохо информированный президент не на шутку рассердил и пожарных, и лесное хозяйство, когда обвинил соответствующие службы в "массовых, смертоносных и дорогостоящих лесных пожарах" – и пригрозил урезать выплаты и тем, и другим.
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