Лесные пожары в Калифорнии: число жертв увеличилось до 25

Огнем было уничтожено более 50 тысяч гектаров леса

В США число погибших в результате лесных пожаров на территории Калифорнии увеличилось до 25 человек – 14 погибших были найдены в сгоревших автомобилях и домах города Парадайз, а еще два тела – в сгоревшей машине на юге штата.

Как сообщает Reuters, большинство тел изувечены огнем и, по словам представителей местных властей, опознать их будет крайне сложно.

В настоящее время на территории штата бушует три разных пожара – самый серьезный из них уничтожил более 6700 строений в Парадайзе. Серьезно пострадал также город Сьерра-Невада. Огнем выжжено более 50,5 тысяч гектаров, свои дома пришлось покинуть 52 тысячам человек.





































Пропавшими без вести считаются 110 человек. Власти выразили надежду, что они будут найдены позже в добром здравии.

Между тем, президент США Дональд Трамп, комментируя пожары в Калифорнии, заявил, что их причиной стало "грубое бесхозяйственное поведение чиновников, ответственных за лесные ресурсы". Глава Белого дома пригрозил урезать финансирование противопожарные мероприятия.

В свою очередь, местные власти заявляют, что во всем виновато глобальное изменение климата и утверждают, что многие очаги возгорания находятся на землях, которыми управляет федеральное правительство.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на севере американского штата Калифорния была объявлена эвакуация жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Также стоит добавить, что в прошлом году в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Один из них случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.