Лесные пожары в Калифорнии: число жертв возросло до 44

В американском штате Калифорния в результате более десяти лесных пожаров погибли 44 человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Большинство жертв припадает на округ Бьютт на севере штата. Тут огонь охватил более 450 "квадратов", а на территории двух городов этого округа обнаружены останки еще 13 человек.

"На сегодняшний день были обнаружены тела еще 13 человек", – рассказал шериф округа Кори Хонеа и отметил, что опознаны пока только четыре жертвы.

Из-за пожаров в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией. Также глава государства объявил пострадавшие районы Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия.

Ранее мы писали о 31 жертве масштабных лесных пожаров в Калифорнии.Также сообщалось, что главной причиной пожаров, по мнению президента США Дональда Трампа, является "невероятно плохое управление" лесным хозяйством.

Как мы уже писали, огонь нанес ущерб владениям и простых американцев, и знаменитостей: Кейтлин Дженнер, Леди Гаги, Орландо Блума, Уилла Смита и других.