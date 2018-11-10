Лесные пожары в Калифорнии: погибли девять человек

Сегодня, 07:19

Огонь уничтожил почти семь тысяч домоов города Парадайз

Фото: AFP
Фото: AFP

В американской Калифорнии мощные лесные пожары стали причиной гибели девяти человек. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.

"Из девяти погибших четверо, которые были найдены в сгоревшей машине, не идентифицированы. Еще четыре человека были найдены вне своих домов, один – внутри", – говорится в сообщении.

Сгорели почти семь тысяч жилых домов, а пламя распространилось на более чем 900 гектаров. Во время борьбы с огнем ранения получили трое пожарных.

Ранее представитель местной службы пожарной охраны Скотт Маклин сообщил, что из города уже эвакуировали тысячи человек, а над ликвидацией пожара работают около 500 спасателей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на севере американского штата Калифорния была объявлена эвакуация жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Также стоит добавить, что в прошлом году в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Один из них случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.
США, пожар, погибшие, Калифорния

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

aa.com.tr

В Турции на военной базе произошел взрыв: 25 раненых

Сегодня, 02:03

Cуд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе турецкими СМИ, "чтобы предотвратить дезинформацию"

Запад

Фото: пресс-служба ГСЧС

В Хмельницком спасатели вытащили из огня пятерых детей и взрослого

Вчера, 18:59

Спасенные дети и взрослый были рядом с эпицентром пожара
Загрузка...

Запорожье

Фото: пресс-служба ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье ночью дотла сгорел торговый киоск

Вчера, 17:46

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог

Другие страны

Фото: 56nv.ru

В Южной Корее в гостинице вспыхнул пожар: погибли семь человек

Вчера, 07:59

Еще 12 человек в результате пожара пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии 
Загрузка...