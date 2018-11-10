Лесные пожары в Калифорнии: погибли девять человек

Огонь уничтожил почти семь тысяч домоов города Парадайз

В американской Калифорнии мощные лесные пожары стали причиной гибели девяти человек. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.

"Из девяти погибших четверо, которые были найдены в сгоревшей машине, не идентифицированы. Еще четыре человека были найдены вне своих домов, один – внутри", – говорится в сообщении.

Сгорели почти семь тысяч жилых домов, а пламя распространилось на более чем 900 гектаров. Во время борьбы с огнем ранения получили трое пожарных.

Ранее представитель местной службы пожарной охраны Скотт Маклин сообщил, что из города уже эвакуировали тысячи человек, а над ликвидацией пожара работают около 500 спасателей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на севере американского штата Калифорния была объявлена эвакуация жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Также стоит добавить, что в прошлом году в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Один из них случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.