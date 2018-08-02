Лесные пожары в Калифорнии: сгорели более тысячи домов, среди погибших – дети

На борьбу с последствиями штат уже потратил четверть годового бюджета

Более 1000 домов сгорели в результате лесных пожаров в Северной Калифорнии, особенно в городе Реддинг и его окрестностях.

"По данным пожарной службы, еще 440 зданий, включая амбары и склады, были уничтожены огнем, который теперь является шестым самым разрушительным в истории Калифорнии", – говорится в сообщении.

В связи с пожарами пришлось эвакуировать 38 тыс. людей. Шестеро погибли, среди них дети.

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"Государство уже потратило более четверти своего годового бюджета на пожар, что равняется, по крайней мере, 125 миллионам долларов", – сказал представитель Департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии Майк Молер.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Один из лесных пожаров находится в районе, где проходят военные стрельбы и могут быть неразорванные снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.

Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране.