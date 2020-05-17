Летняя погода поможет в борьбе с распространением коронавируса, но не остановит пандемию – The Washington Post

Новые данные укрепили гипотезу, что комплексное влияние летней жары, влажности, солнечного света, а также возможность для людей выходить на улицу и находиться на открытом пространстве, подавит, но не остановит распространение коронавируса COVID-19.

В то же время, эксперты по инфекционным заболеваниям предупреждают, что любое улучшение эпидемиологической ситуации вследствие погодных условий летом будет нивелировано, если люди не будут соблюдать меры по профилактике распространения инфекции, такие как социальная дистанция. Об этом говорится статье The Washington Post

Также ученые утверждают, что сезонность вируса также никуда не денется. За снижением распространения инфекции летом последует рост заболеваемости осенью.

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"Погоду следует учитывать, как второстепенный фактор [если говорить о ее влиянии на распространение коронавируса – ред.]", – утверждает Мохаммад Джалали, доцент Гарвардской школы медицины, который исследовал влияние погоды на распространение вирусов.

Такое исследование проводилось на протяжении последних нескольких месяцев и его результаты особенно актуальны сейчас, поскольку приближается лето и многие штаты намерены облегчить или отменить карантинные ограничения.

Данные со всего мира показали, что коронавирус способен распространяться в любом климате. В странах с теплым климатом, включая Сингапур, Индонезию, Бразилию и Эквадор, также наблюдается значительное распространение вирусов.

"Состояние окружающей среды – далеко не самый важный фактор, который нужно принимать в расчет при прогнозировании распространения коронавируса. COVID-19 активно распространяется по всему миру при любых погодных условиях", – отмечает Томас Молина, главный метеоролог испанского Телевидения Каталонии (Televisió de Catalunya), который также является профессором Барселонского университета.

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Молина изучил вспышку коронавируса в Барселоне и обнаружил связь между более высокими температурами и более низкими показателями передачи вируса.

Также в статье The Washington Post говорится о том, что многочисленные ранние исследования, несмотря на свою слабую подготовленность, позволяют утверждать, что пандемия может ослабнуть в некоторых частях Северной Америки и Европы в летние месяцы, однако может вернуться осенью.

Напомним, медик и популяризатор науки Леонид Бильченко рассказал в интервью сайту "Сегодня", что жара и солнце не убьют коронавирус .

Напомним, эксперты назвали ситуацию с распространением коронавируса в США катастрофической.

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