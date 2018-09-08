Лидер КНДР передал таинственное письмо для главы Белого дома

Трамп рассчитывает, что это письмо будет "позитивным"

Письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, которое так ожидал получить американский президент Дональд Трамп, уже доставили госсекретарю США Майку Помпео. Об этом сообщает Associated Press.

Информацию, что "у Помпео есть письмо" подтвердил официальный представитель Госдепартамента США.

Как сообщает издание, пока не понятно, доставили ли его Трампу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает получить в ближайшее время письмо, которое ему написал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он рассчитывал, что это письмо будет "позитивным".

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею после того, как тот получил воинствующее письмо от высокопоставленного северокорейского чиновника. Точное содержание сообщения остается неизвестным, но оно было достаточно воинственным, чтобы Трамп и Помпео решили отменить поездку.

Напомним, 13 июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия". При этом в Twitter он назвал письмо "очень приятной запиской", заявив, что "достигнут большой прогресс".