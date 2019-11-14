Лидер республиканцев в Сенате США сделал заявление по импичменту Трампа

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Лидер Республиканской большинства в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнелл в среду дал понять, что Сенат полноценно рассмотрит представление относительно импичмента американского президента Дональда Трампа, если такое поступит из Палаты представителей, где демократы проводят расследование. Ранее отдельные республиканцы заявляли, что в Сенате, где Республиканская партия имеет большинство, может произойти быстрое голосования, которое отбросит представление об импичменте.

"Правила об импичменте очень четкие, должен состояться процесс рассмотрения. Я лично считаю, что мы должны дать людям возможность представить их аргументы", – приводит слова Макконнелла издание The Hill.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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