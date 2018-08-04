Лидеру Северной Кореи передали письмо от Трампа

Письмо было передано Майком Помпео своему коллеге их КНДР, который должен передать его Ким Чен Ыну

Министру иностранных дел КНДР Ли Ен Хо передали письмо президента США Дональда Трампа, адресованное лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в своем микроблоге Twitter.

Передача послания произошла в Сингапуре на мероприятии для государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам Помпео, он провел "краткий, вежливый разговор" с Ли Ен Хо.

Данное письмо Трампа стало ответом на письмо Ким Чен Ына от 1 августа, полученное президентом США. В Белом доме ранее отмечали, что между президентом США и лидером КНДР происходит "обмен корреспонденцией", что является развитием их встречи в Сингапуре. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, целью переписки является продвижение обязательств обеих стран "в рамках совместного американо-северокорейского заявления".

Как известно, в середине июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия".