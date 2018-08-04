Лидеру Северной Кореи передали письмо от Трампа

Сегодня, 14:22

Письмо было передано Майком Помпео своему коллеге их КНДР, который должен передать его Ким Чен Ыну

Фото: AFP
Фото: AFP

Министру иностранных дел КНДР Ли Ен Хо передали письмо президента США Дональда Трампа, адресованное лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в своем микроблоге Twitter.

Передача послания произошла в Сингапуре на мероприятии для государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам Помпео, он провел "краткий, вежливый разговор" с Ли Ен Хо.

Данное письмо Трампа стало ответом на письмо Ким Чен Ына от 1 августа, полученное президентом США. В Белом доме ранее отмечали, что между президентом США и лидером КНДР происходит "обмен корреспонденцией", что является развитием их встречи в Сингапуре. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, целью переписки является продвижение обязательств обеих стран "в рамках совместного американо-северокорейского заявления".

Как известно, в середине июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия".
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"Сегодня"

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