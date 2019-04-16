Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Лидеры США и КНДР могут встретиться в этом году – Помпео

Сегодня, 07:56

Госдеп США хочет ускорить переговоры по проведению третьего саммита

Фото: AFP

Третью встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына могут провести до конца текущего года. Об этом заявил Госсекретарь США Майкл Помпео журналистам в Далласе.

"Наши представители работают с северокорейцами над тем, чтобы наметить путь для продвижения вперед, с тем, чтобы мы могли добиться результата. Он сказал, что хотел бы, чтобы результат был достигнут к концу года. Я бы хотел, чтобы это случилось раньше", – приводит слова Помпео Госдепартамент США.

Кроме того, в заявлении отмечено, что Госдеп США хочет ускорить переговоры по проведению третьей встречи.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег США, переговоры, встреча, КНДР, саммит

Вы сейчас просматриваете новость " Лидеры США и КНДР могут встретиться в этом году – Помпео". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лидер КНДР дал Трампу время до конца года, чтобы тот изменил свой подход к переговорам

13 апреля, 02:15

Ким Чен Ын – до конца года я буду терпеливым и буду ждать американского президента

Ким Чен Ын хочет провести третий саммит с президентом США

13 апреля, 01:48

Заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля в ходе своего выступления перед депутатами Верховного народного собрания

Помпео и Болтон пообщались о денуклеаризации КНДР с президентом Южной Кореи

12 апреля, 03:31

До этого в Белом доме с Мун Чжэ Ином встретился президент США Дональд Трамп

Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР

12 апреля, 02:39

Депутаты ВНС провозгласили, что Ким Чен Ын выдвинут на эту должность по единодушному мнению народа страны

Стала известна причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Политолог объяснил, почему Тимошенко провалилась на выборах

7 продуктов, которые можно есть на ночь

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Компания "Довира Аутдор" назвала борды с Порошенко провокацией

Эксперт сказал, что ждут энергрынки от победы Зеленского

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой
Загрузка...

Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

Вчера, 07:38

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Замминистра юстиции Денис Чернышов: "Для "тюремной" реформы просим 20 млрд на 3 года"

Вчера, 06:40

Замминистра юстиции сравнил реформу пенитенциарной системы с происходящим в стране, рассказал, что необходимых для ремонта Лукьяновского СИЗО чертежей не существует, и о человеке, имеющем шанс выйти с "пожизненного"

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Политтехнолог: сможет ли Порошенко догнать Зеленского во 2-м туре

Кадочникова: Я сидела рядом с Порошенко, он как-то тяжело дышал

Что будет, если каждый день съедать по два яйца