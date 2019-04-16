Лидеры США и КНДР могут встретиться в этом году – Помпео

Госдеп США хочет ускорить переговоры по проведению третьего саммита

Фото: AFP

Третью встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына могут провести до конца текущего года. Об этом заявил Госсекретарь США Майкл Помпео журналистам в Далласе.

"Наши представители работают с северокорейцами над тем, чтобы наметить путь для продвижения вперед, с тем, чтобы мы могли добиться результата. Он сказал, что хотел бы, чтобы результат был достигнут к концу года. Я бы хотел, чтобы это случилось раньше", – приводит слова Помпео Госдепартамент США.

Кроме того, в заявлении отмечено, что Госдеп США хочет ускорить переговоры по проведению третьей встречи.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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