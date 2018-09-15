Луценко: США обещают завершить дело Лазаренко уже в этом году

Генпрокурор во время визита в США намерен обсудить и "другие перспективные вещи"

Дело украинского экс-премьера Павла Лазаренко в США, которое вышло на финальную стадию будет завершено до конца 2018 года, сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко во время выступления на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Генпрокурору был задан вопрос о том, не стоит ли ему поехать поучиться борьбе с коррупцией у коллег из США.

"Хочу задать встречный вопрос: мне поехать поучиться по делу Лазаренко? Сколько-сколько лет оно расследуется в Соединенных Штатах? Мне говорят, что в этом году она дойдет до логического конца, и Украина наконец-то получит $170 млн, которые отсюда были украдены. Я обязательно за этим поеду в США, уже имею приглашение", – подчеркнул Луценко, подчеркнув, что Штаты могут многому научить в вопросе борьбы с коррупцией.

В первую очередь речь идет об эффективных законах, по которым даже наивысшее должностное лицо можно арестовать за коррупцию и неуплату налогов.

"У нас таких законов не существует, и я вынужден работать в тех условиях, которые есть", – отметил Луценко.

Кроме того, он анонсировал, что во время визита в США намерен обсудить и "другие перспективные вещи".

"Например, поговорим о $6 млрд, которые "мафия Януковича", вероятно, разместила там. У меня есть о чем поговорить с американскими коллегами, но не с позиции маленького напакостившего пионера, которого вызывают к учителю. Мы партнеры и работаем вместе на общий результат. Потому что коррупция в Украине не обособлена от других, это глобальный вызов для всех стран. Ведь большинство наших коррупционеров используют оффшорную систему, которая абсолютна прозрачна для США, но очень непрозрачна пока что для всех нас", – добавил он.

Как сообщалось, правительство США на определенных условиях вернет Украине средства, украденные экс-премьером-министром Украины Павлом Лазаренко. На сегодняшний день в Украину возвращено 15 млн долл. Лазаренко по решению швейцарского суда.

Ранее также сообщалось, что защита Лазаренко предлагала правительству США заключить соглашение на условиях "50 на 50" в рамках дела о незаконном выводе 280 млн долл. из Украины.

В 1998 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Речь идет о 280 млн долл., которые были арестованы на счетах в Гернси, Антигуа, в Лихтенштейне, в литовских банках, в некоторых швейцарских банках, а потом еще раз арестованы органами американской юстиции.



