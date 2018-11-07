"Любимый конгрессмен Путина" проиграл выборы в Палату представителей

Рорабахер использовал свою должность для того, чтобы блокировать все усилия, нацеленные на поддержку европейской интеграции и обуздания России

Конгрессмен-республиканец Дейна Рорабахер, известный своей пророссийской позицией, проиграл в своем округе в Калифорнии выборы в Палату представителей США кандидату от Демократической партии Харлей Рауди. Об этом сообщает The Daily Beast..

"Представитель Дейна Рорабахер, пророссийский республиканец, который когда-то хвастался, что поборолся с президентом РФ Владимиром Путиным в армреслинге в 1990 годах, проиграл свое место демократу Харлей Рауди", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Daily Beast, Рорабахеру дали прозвище "любимый конгрессмен Путина" после того как стало известно, что он использовал информацию от российского правительства для того, чтобы удалить имя убитого российского адвоката Сергея Магнитского из названия "Глобального акта Магнитского". По данным газеты, ранее агенты ФБР предупреждали Рорабахера, что он может стать целью для вербовки русской разведкой..

Как пишет Politico, Рорабахер использовал свою должность для того, чтобы блокировать все усилия, нацеленные на поддержку европейской интеграции и обуздания России.

В частности, он блокировал обсуждение усиления авторитаризма в России, аннексии Крыма, российской войны против Украины на Донбассе, наступления на демократии в Польше и Венгрии, стремления Македонии вступить в ЕС, расширения НАТО путем предоставления членства Черногории и тому подобное.

Ранее сообщалось, что демократы будут использовать свое новое большинство в Палате представителей Конгресса США, чтобы влиять на подход республиканцев к внешней политике американского президента Дональда Трампа, и настаивать на более жестких отношениях с Россией, Саудовской Аравией и Северной Кореей.

Демократы попытаются надавить на Трампа для введения в действие всех санкций из широкомасштабного законопроекта, который он неохотно подписал в августе 2017 года.

Также демократы могут использовать свое право на организацию допроса в Конгрессе, чтобы узнать больше о том, что Трамп обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным за закрытыми дверями в Хельсинки.

"Белый дом почти не рассказал деталей встречи", - говорится в статье.

Палата представителей во главе с демократами также хочет строже наказать Россию за вмешательство в американские президентские выборы и агрессию против Украины, а также вмешательство в гражданскую войну в Сирии.

Отметим, Трамп уже поздравил демократов с победой на выборах в Палату представителей Конгресса США.

Как известно, согласно предварительным итогам выборов, республиканцы сохранили большинство в Сенате.