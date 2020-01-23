Люди погибли на месте: в США потерпел крушение самолет

Фото: twitter.com/coronafiredept

В американском городе Корона в штате Калифорния потерпел крушение небольшой самолет – он упал в аэропорту. Погибли четыре человека, сообщила местная пожарная служба в Twitter.

"В аэропорту Короны ведется расследование авиакатастрофы. В результате происшествия погибли четыре человека. Аэропорт закрыт. Около 80 галлонов топлива ушли в землю", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что на месте также работает местная полиция. Они выясняют все обстоятельства трагедии.

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Напомним, недавно в США разбился двухмоторный самолет. Крушение произошло в городе Лафайетт, штат Луизиана. Через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart. Воздушное судно врезалось в почтовое отделение. Ударная волна была такой силы, что выбила окна в соседнем офисе. Только один из пассажиров, находившийся на борту, выжил, пять человек погибли.

А в американском штате Южная Дакота потерпел крушение небольшой самолет, в результате погибли девять человек, в том числе пилот и двое детей.

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