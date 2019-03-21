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Мадуро начал проводить обыски и задерживать приближенных Гуайдо: появилась реакция США

Сегодня, 15:31

Соединенные Штаты требуют немедленно освободить "руководителя аппарата" Роберто Марреро

Фото: AFP
Мадуро начал проводить обыски и задерживать приближенных Гуайдо: появилась реакция США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d6f/2c0/5c7d6f2c01cb5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d6f/2c0/5c7d6f2c01cb5.jpg США Соединенные Штаты требуют немедленно освободить «руководителя аппарата» Роберто Марреро

Вашингтон осудил задержание "руководителя аппарата" лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро и потребовал немедленно его освободить. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Майкл Помпео, находящийся с визитом в Израиле.

"Соединенные Штаты осуждают обыски, проведенные спецслужбами (президента Венесуэлы Николаса)] Мадуро и задержание руководителя аппарата Гуайдо Роберто Марреро. Мы требуем его немедленного освобождения", - заявил Помпео.

Ранее Гуайдо утверждал, что Марреро и оппозиционный венесуэльский депутат Серхио Вергара были задержаны агентами Боливарианской службы разведки, а в их домах были проведены обыски. Затем Вергара сообщил, что обыски прошли, но он не был задержан. При этом Вергара также утверждал, что Марреро был задержан.

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Венесуэлы Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег США, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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