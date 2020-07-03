Макрон назначил нового премьер-министра Франции: что о нем известно

Новым премьер-министром Франции вместо подавшего ранее в этот день в отставку Эдуарда Филиппа назначен Жан Кастекс.

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Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, президент Эммануэль Макрон уже подписал указ о назначении заместителя руководителя своей администрации на должность главы правительства.

"Президент республики Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", — гласит лаконичное заявление на сайте Елисейского дворца.

Как ожидается, новый кабинет будет сформирован в течение нескольких дней, а его состав представят Макрону на очередном заседании Совета министров Франции, которое состоится 8 июля.

Предшественник Кастекса занимал премьерское кресло в течение трех лет, но выиграл выборы мэра города Гавр и решил сложить свои полномочия. К новым обязанностям он приступит 4 июля. Как мы уже писали, рейтинг Филипа значительно превышал рейтинг самого президента.

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55-летний Жан Кастекс известен как автор государственного плана выхода Франции из коронавирусного карантина. Филипп высоко оценил его работу и труды его команды, назвав ее "невероятно эффективной".

Также он с 2008 года является главой коммуны Прад на юге Франции, а в прошлом году Макрон назначил его президентом Национального спортивного агентства. На этой должности Кастекс отвечал за подготовку проведения в Париже летней Олимпиады-2024.

Прежде, в 2005-2007 годах, он возглавлял управление отдела госпитализации Минздрава и секретариат министра здравоохранения.

Неотъемлемым преимуществом нового премьера являются его хорошие взаимоотношения с представителями крупнейшего профсоюза "Всеобщей конфедерации труда – Форс увриер", что должно помочь Макрону осуществить его непопулярную пенсионную и трудовую реформы, которые положили начало движению "желтых жилетов" в стране.

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