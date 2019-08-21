Макрон поддержал идею Трампа вернуть Путина в G7 – СМИ

Американский и французский лидеры сошлись во мнении о Путине

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом неназванный чиновник в американской администрации сообщил телеканалу CNN.

Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президент РФ Владимир Путин необходимо пригласить на саммит G7 в 2020 году.

По данным источника телеканала, что с идеей пригласить Россию в 2020 году выступил сам Макрон. СМИ отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред).

Реклама

"Я думаю, что гораздо более целесообразным было бы, чтобы Россия была в составе (клуба. – Ред); это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он добавил, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения он бы "с большой благосклонностью" отнесся бы к нему.

По словам президента, бывший президент США Барак Обама выступал за исключение РФ из "Большой восьмерки", потому что политика российского лидера Владимира Путина оказалась эффективнее.

Заметим, что группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года после аннексии Крыма и конфликт на Донбассе западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Напомним, что ранее, вслед за годовщиной высадки союзников в Нормандии и начала операции "Оверлорд" российского президента Владимира Путина не пригласили на саммит "Большой семерки", который пройдет 24-26 августа во Франции.

Международный саммит G7 пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции. Французские власти назвали главной темой встречи борьбу против неравенства.

Напомним, ранее в этом году стало известно, что канцелярия президента Польши не пригласила Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября в Варшаве. В Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по этому поводу, но отметили, что это "останется на совести нынешних польских властей".

Помимо того, несколько лет назад Россию не позвали участвовать Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. Такое решение было принято Украиной на правах страны-хозяйки встречи. Таким образом, впервые за 25 лет РФ не принимала участие в заседании Генассамблеи ПАЧЭС.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама