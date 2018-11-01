Малыши-монстрыши, подводная пицца и ужасы от Warner Bros: как отмечали Хеллоуин в США

Где только в США ни отмечали Хэллоуин – и в роддомах, и под водой, и в барах

Накануне по всему миру прокатились шумные вечеринки в честь Хэллоуина. Пугали и сражались за жуткий костюм – и в больницах, и в барах, и даже под водой.

Так, сотрудники клинике в американском штате Миссури решили отметить Хэллоуин, устроив костюмированную вечеринку для новорожденных. Костюмы малышей шили сами врачи. Всем младенцам, которые лежат в отделении интенсивной терапии, сделали памятные снимки с их первого хэллоуинского праздника.

А вот дайверы острова Кей Ларго пошли за конфетами к морским обитателям. Энтузиасты устроили конкурс костюмов просто под водой – наряженные в пиццу, бутылку кетчупа, супергероев и фрукты дайверы погрузились на глубину более 9 метров и теперь предлагают пользователям Сети выбрать самый оригинальный костюм. Победителям подарят дайверское оборудования.

Но по-настоящему страшный фестиваль ужасов организовали на голливудской студии Warner Brothers. Хэллоуинские кошмары появлялись здесь на каждом шагу – на украшенной под съемки фильма ужасов территории посетителей пугали десятки актеров, переодетых в костюмы антигероев из кино и видеоигр.

А вот в Украине активисты вместо празднования зарубежного Хэллоуина призывают вспомнить о языческой Велесовой ночи – древнем празднике, когда украинцы поминали усопших родственников. У него даже есть общие с Хэллоуином ритуалы – ставить свечу на окно, чтобы души предков пришли на угощение, и угощать потусторонних гостей вкусненьким.

Напомним, что в США четыре штата запретили детям старше 12 лет отмечать Хэллоуин.

Также ранее мы рассказывали, в какие костюмы нарядились на праздник голливудские звезды – Бейонсе, сестры Кардашьян и Хадид, Риз Уизерспун, Виктория Бекхэм, а также Джастин Тимберлейк.