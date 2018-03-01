Манафорт отказался признавать вину по новым обвинениям

Скандально известный экс-менеджер президентской кампании Трампа и политический советник Януковича Пол Манафорт не признал себя виновным в связи с последними обвинениями, выдвинутые против него офисом спецпрокурора Мюллера.

Слушания по делу состоялись в среду, сообщило американское информагентство Reuters.

"Бывший менеджер кампании Дональда Трампа Пол Манафорт не признал своей вины после выдвижения против него нового обвинительного приговора по делу российского вмешательства в выборы 2016 года", – говорится в сообщении.

После того, как его бывший партнер, Рик Гейтс, под давлением доказательств признал себя виновным на прошлой неделе и согласился сотрудничать со следствием, Полу Манафорту были выдвинуты новые обвинения.

В частности, ему инкриминировали два новых эпизода наряду со сговором с целью отмывания денег, представление неверных налоговых деклараций, мошенничеством в банках и уклонение от регистрации в качестве иностранного агента, когда он занимался лоббированием прокремлевского правительства в Украине времен президента Виктора Януковича.

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В связи с новыми обвинениями, Манафорт вместе с Гейтсом вывели более $30 млн через секретные офшорные счета, а также использовали "спрятанные за границей богатства, чтобы вести роскошную жизнь в США" уклоняясь от налогов со своих доходов.

Судья окружного суда Вашингтона Эми Берман Джексон определила дату начала судебного процесса, который начнется 17 сентября в столице США.

Напомним, Манафорт вместе со своим бывшим советником стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера. Обвинения им были предъявлены еще в октябре.

Также в октябре Манафорт и Гейтс были помещены под домашний арест. Их освободили из-под него в январе этого года.