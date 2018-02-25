Манафорт попросил суд отпустить его на похороны

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попросил у суда разрешение на освобождение из-под домашнего ареста, чтобы посетить похороны своего тестя в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В заявлении, направленном федеральному суду в Вашингтоне Манафорт сказал, что его тесть умер в субботу и что он хотел бы уехать из своего дома в штате Вирджиния в Лонг-Айленд, Нью-Йорк для участия в похоронах.

С такой просьбой он обратился на следующий день после того, как Рик Гейтс, давний деловой партнер Манафорта, признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

Ранее спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новый обвинительный документ, который утверждает, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября. Накануне Мюллер выдвинул новые обвинения против них.