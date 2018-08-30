"Манекен на скутере": в США раскритиковали российского робота от Калашникова

Российский робот "Игорек" и активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором не имеют никакого отношения к реальному оружию, которое может появиться в ближайшей перспективе в РФ, пишет автор The Drive Тайлер Роговей.

Говоря об "Игорьке", американский эксперт отмечает, что разработчик ("Калашников") "застрял в плохой аппроксимации научно-фантастического меха. Издание отмечает, что в настоящее время у подобного оружия нет применения, а даже если бы и было, то Россия не в состоянии произвести такую технику.

Отмечая технологические и финансовые возможности России, Роговей пишет, что страна отказалась от серийного производства танков Т-14 "Армата" и истребителей пятого поколения Су-57, отдав предпочтение баллистическим ракетам и гиперзвуковому оружию.

По мнению эксперта, значительная часть российских беспилотных боевых машин "на самом деле всего лишь радиоуправляемые приспособления", демонстрируемые в рамках информационной войны.

"Продвинутый искусственный интеллект не есть дистанционно управляемый роботизированный манекен на скутере, а, когда речь заходит только о робототехнике, Россия намного отстает от Соединенных Штатов", — считает Роговей.

Поэтому, по мнению эксперта, активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором, представленный в августе на форуме "Армия-2018", в реальности является "всего лишь костюмом".

"Хотя мы должны сообщать о некоторых из этих событий, потому что в каждой дезинформации есть доля истины, добраться до этой истины становится все более сложной задачей", — пишет автор.

Как сообщалось, инженеры концерна "Калашников" задумали создать прямоходящую машину. Машина будет состоять из башни-рубки с панорамным обзором на шагающем двуногом шасси. Изделие оснащено двумя руками-манипуляторами.

По внешнему виду концепт напоминает вездеходный разведывательный транспорт AT-ST из киновселенной "Звездные войны".

Ранее в США признали российскую "Армату" бесполезной. К 2021 году Минобороны России запланировало получить 132 танка Т-14 и боевых машин пехоты Т-15, созданных на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии выставки военной техники и вооружения на Михайловской площади в Киеве, посвященной празднованию 27-й годовщины независимости страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, украинский лидер вручил представителям воинских частей сертификаты на вооружение и технику. В частности, военные получили новые переносные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и легкие переносные ракетные комплексы "Корсар".

Кроме того, на выставке представлены такие образцы вооружения, как зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", танк БМ "Оплот", танк Т-72АМТ, модернизированный танк Т-64БВ, БМП-1Т с боевым модулем "Копье", бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-4Е, бронированный санитарно-эвакуационный автомобиль БММ-4С, а также тактическую бронированную колесную машину "Дозор-Б", специализированные бронированные автомобили "Халк", "Спартан", "Кугуар". Также киевляне смогут посмотреть на тактические беспилотные авиационные комплексы различных модификаций и образцы крупнокалиберных снарядов украинского производства, изготовленные по стандартам НАТО.

Ранее в сети появились первые фото новой украинской САУ "Богдана".