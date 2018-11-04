Маск на скорости прокатился в тоннеле Hyperloop под Лос-Анджелесом: опубликовано видео

Сегодня, 12:02

Автомобили будут двигаться в тоннеле по магнитным рельсам со скоростью 200 километров в час

Тоннель под Лос-Анджелесом. Фото: Илон Маск / Instagram
Тоннель под Лос-Анджелесом. Фото: Илон Маск / Instagram

Накануне запуска первого тоннеля Hyperloop под Лос-Анджелесом, американский миллиардер Илон Маск прокатился по сконструированному им детищу. Соответствующее видео он опубликовал в Twitter.

Он напомнил, что открытие тоннеля состоится 10 декабря.

"Прогулялся вдоль всего тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго. В ожидании вечеринки по случаю открытия 10 декабря", – написал Маск.

Напомним, ранее разработчики The Boring Company загнали в подземный тоннель под Лос-Анджелесом автомобиль Tesla Model S. По замыслу Маска, автомобиль спускается под землю на лифте, где становится на платформу, которая отвезет его в пункт назначения по магнитным рельсам.

Как известно, в августе 2017 года местные власти выдали разрешение на строительство и тестирование тоннеля длиной более трех километров в окрестностях штаб-квартиры SpaceX в Хоторне. Строительство тоннелей началось еще в мае. Маск показал разгон платформы в тоннеле под Лос-Анджелесом.

Hyperloop – это транспортная система, разработанная Илоном Маском. Она состоит из стальных труб, внутри которых перемещается поезд – герметичная капсула на аэродинамической подушке. Предполагается, что скорость такой капсулы может превышать 500 км/ч. В свою очередь автомобили без водителей будут двигаться в тоннеле по магнитным рельсам со скоростью 200 километров в час.

В прошлом году сообщалось, что компания Hyperloop One, которая занимается разработкой вакуумных туннелей, построила часть пути для сверхбыстрого транспорта будущего и провела первое полноценное испытание в одном из пригородов Лас-Вегаса. В ходе испытаний тестовая капсула с человеком в ней набрала скорость в 113 километров в час, а некоторые прототипы разгонялись до 310 километров в час. Проектная скорость достигает 400 километров в час.
тоннель, Лос-Анджелес, Маск, Hyperloop
Источник:

"Сегодня"

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