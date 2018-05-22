Маск показал корабль для космических путешествий

С каждого пассажира будут брать 20 миллионов долларов

СЕО компании SpaceX Илон Маск показал космический корабль Crew Dragon, который предназначен для доставки экипажей на борт Международной космической станции. Фото корабля Маск разместил в своем Twitter.

В одном таком модуле могут разместиться до семи астронавтов, планируемая стоимость доставки одного члена экипажа на орбиту – около 20 миллионов долларов.

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После завершения основных тестов в SpaceX корабль отправят в центр NASA в штате Огайо, где проведут исследования его прочности в вакууме. Компания планирует завершить этот этап в конце лета. Потом Crew Dragon отвезут на космодром во Флориде, где после финальных тестов его снарядят в ракету-носитель Falcon 9.

Сейчас все экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". Первый запуск Crew Dragon с людьми запланирован на декабрь.

Напомним, часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду.

Ранее Маск пообещал полеты на Марс в 2019 году. Миллиардер сказал, что SpaceX собирается отправить свою ракету на Марс в короткие поездки уже через год.