Маск показал корабль для космических путешествий

Сегодня, 20:40

С каждого пассажира будут брать 20 миллионов долларов


Космический корабль Crew Dragon. Фото: twitter.com/elonmusk

Космический корабль Crew Dragon. Фото: twitter.com/elonmusk

СЕО компании SpaceX Илон Маск показал космический корабль Crew Dragon, который предназначен для доставки экипажей на борт Международной космической станции. Фото корабля Маск разместил в своем Twitter.

В одном таком модуле могут разместиться до семи астронавтов, планируемая стоимость доставки одного члена экипажа на орбиту – около 20 миллионов долларов.

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После завершения основных тестов в SpaceX корабль отправят в центр NASA в штате Огайо, где проведут исследования его прочности в вакууме. Компания планирует завершить этот этап в конце лета. Потом Crew Dragon отвезут на космодром во Флориде, где после финальных тестов его снарядят в ракету-носитель Falcon 9.

Сейчас все экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". Первый запуск Crew Dragon с людьми запланирован на декабрь.

Напомним, часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду.

Ранее Маск пообещал полеты на Марс в 2019 году. Миллиардер сказал, что SpaceX собирается отправить свою ракету на Марс в короткие поездки уже через год.
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Источник:

24tv.ua

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