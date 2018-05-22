Маск показал корабль для космических путешествий
С каждого пассажира будут брать 20 миллионов долларов
Космический корабль Crew Dragon. Фото: twitter.com/elonmusk
Космический корабль Crew Dragon. Фото: twitter.com/elonmusk
СЕО компании SpaceX Илон Маск показал космический корабль Crew Dragon, который предназначен для доставки экипажей на борт Международной космической станции. Фото корабля Маск разместил в своем Twitter.
В одном таком модуле могут разместиться до семи астронавтов, планируемая стоимость доставки одного члена экипажа на орбиту – около 20 миллионов долларов.
После завершения основных тестов в SpaceX корабль отправят в центр NASA в штате Огайо, где проведут исследования его прочности в вакууме. Компания планирует завершить этот этап в конце лета. Потом Crew Dragon отвезут на космодром во Флориде, где после финальных тестов его снарядят в ракету-носитель Falcon 9.
Сейчас все экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". Первый запуск Crew Dragon с людьми запланирован на декабрь.
Напомним, часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду.
Ранее Маск пообещал полеты на Марс в 2019 году. Миллиардер сказал, что SpaceX собирается отправить свою ракету на Марс в короткие поездки уже через год.