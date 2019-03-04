Маск пообещал показать новый электрокар

Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3

Фото: AFP

Маск пообещал показать новый электрокар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c7d/e25/5c7c7de2564ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c7d/e25/5c7c7de2564ba.jpg 2019-03-04T03:42:00+02:00 США Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3

Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y менее чем через две недели, 14 марта, в Лос-Анжелесе.

Об этом основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в twitter.

В последующих твитах Маск написал, что Model Y получит "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X. Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это более крупный внедорожник.

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На прошлой неделе Tesla объявила, что клиенты теперь могут заказать Model 3 со стандартным аккумулятором за 35 000 $.

Ранее Маск сообщал, что Tesla завершила разработку Model Y, и что "на три четверти Model Y похожа на Model 3".

Ранее снователь Tesla опубликовал фотографию четырех тысяч электрокаров, которые будут отправлены из США в ЕС. К слову в конце января-2019 Tesla получила разрешение на продажи Model 3 в Европе.

Ранее сообщалось, что Tesla для европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел "Other Europe" вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.

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