Маск пообещал показать новый электрокар
Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3
Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y менее чем через две недели, 14 марта, в Лос-Анжелесе.
Об этом основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в twitter.
В последующих твитах Маск написал, что Model Y получит "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X. Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это более крупный внедорожник.
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На прошлой неделе Tesla объявила, что клиенты теперь могут заказать Model 3 со стандартным аккумулятором за 35 000 $.
Ранее Маск сообщал, что Tesla завершила разработку Model Y, и что "на три четверти Model Y похожа на Model 3".
Ранее снователь Tesla опубликовал фотографию четырех тысяч электрокаров, которые будут отправлены из США в ЕС. К слову в конце января-2019 Tesla получила разрешение на продажи Model 3 в Европе.
Ранее сообщалось, что Tesla для европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел "Other Europe" вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.
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