Маск представил звездолет для колонизации Луны и Марса (фото, видео)

Звездолет Starship. Фото: twitter.com/SpaceX

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Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил звездолет Starship, который планируется запустить на Луну и Марс.

Об этом сообщает DW.

В ночь на 29 сентября Маск лично представлял свое детище на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас. За один раз космический корабль сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города, сообщают в компании.

Отмечается, что звездолет может быть направлен и в другие место Солнечной системы.

Как сообщали новости Сегодня", ранее Маск рассказывал о планах высадки на Луну. ОН выразил уверенность, что это можно будет сделать менее чем через два года, возможно, пока еще без людей. При этом Маск также добавил, что планирует построить лунную базу для различных исследований по типу тех, что работают в Антарктиде.

"Мы действительно хотим иметь транспортное средство, способное посылать на Луну или Марс столько полезных грузов, сколько достаточно для полной базы на Луне. Постоянно занятая лунная база была бы невероятной", – считает Маск.

Также основатель SpaceX давно уже планирует колонизировать Марс. По мнению Маска, переезд может обойтись в 100 000 долларов. Нынешняя цель SpaceX — запустить такую ракету к 2022 году с полезным грузом, но без экипажа на борту. Вторая, пилотируемая миссия, предварительно запланирована на 2024 год.

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