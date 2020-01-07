Маск запустил в космос 60 спутников для глобального интернета: видео

Видео: Reuters

Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила на орбиту Земли двухступенчатую ракету Falcon 9 с 60 мини-спутникам, предназначеннымии для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск прошел с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

Группа спутников Starlink была выведена на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на более высокую орбиту.

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Это уже третий вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, а вторые – в ноябре 2019 года. В целом SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов.

Владелец компании SpaceX Илон Маск ранее сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего – 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

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SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них – OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

При этом ранее Илон Маск назвал украинскую ракету-носитель "Зенит" лучшей после своих.

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