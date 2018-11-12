Масштабные пожары в Калифорнии сняли из космоса

Сегодня, 12:40

Компании DigitalGlobe, NASA и Роскосмос опубликовали фотографии самого смертельного лесного пожара в истории штата

Фото: DigitalGlobe WorldView-3
Фото: DigitalGlobe WorldView-3

Ряд компаний показали, как выглядит из космоса опустошающие лесные пожары, охватившие север Калифорнии. Напомни, они уже признаны самыми смертельными в истории штата.

В частности, коммерческий оператор нескольких гражданских спутников DigitalGlobe снял 9 ноября пожар со своего спутника WorldView-3. На опубликованных кадрах видна линия пожара и клубы дыма над сожженным городом Парадайз.


Фото: DigitalGlobe WorldView-3

Фото: DigitalGlobe WorldView-3

Кроме того, американская государственная компания NASA также показала страшные кадры, снятые со спутника Landsat 8.


Фото: NASA Landsat 8

Фото: NASA Landsat 8

Поделился снимками пожара и участник программы на Международной космической станции от Роскосмоса Олег Артемьев.

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Напомним. что в американской Калифорнии число жертв масштабных лесных пожаров возросло до 31 человека, пропавшими без вести считаются более 200 людей.

Также сообщалось, что главной причиной пожаров, по мнению президента США Дональда Трампа, является "невероятно плохое управление" лесным хозяйством.

Как мы уже писали, огонь нанес ущерб владениям и простых американцев, и селебретисКейтлин Дженнер, Леди Гаги, Орландо Блума, Уилла Смита и других.
пожар, космос, огонь, спутник, Калифорния
Источник:

"Сегодня"

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