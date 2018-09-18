Масштабный пожар в нью-йоркском торговом центре: 21 пострадавший

Сегодня, 19:41

Кроме того, уничтожены сотни автомобилей, большинство из которых принадлежали местному автодилеру


Около трех сотен пожарных Нью-Йорка пытались побороть пламя, охватившее парковку торгового центра Kings Plaza в районе Бруклин.

В огне сгорели сотни машин, а пламя было видно на несколько километров. Большинство автомобилей принадлежали местному автодилеру.

Несмотря на масштабы случившегося, обошлось без погибших – в больницу попали лишь самые отчаянные спасатели, которые первыми принялись бороться с огнем.

По словам комиссара пожарного департамента Нью-Йорка Дэниэл Нигро, в целом пострадал 21 человек, включая троих местных жителей, оказавшихся неподалеку – они испытывают проблемы с дыханием, но жизням потерпевших ничего не угрожает.

Как отмечают пожарные, очень повезло, что пожар разгорелся за несколько часов до открытия торгового центра, иначе пострадавших могло быть намного больше.

Точная причина возгорания остается неизвестна. Местные жители утверждают, что перед пожаром прозвучал взрыв, но следователям еще предстоит прийти к окончательному заключению.

Ранее мы писали о крупном пожаре на складе с бумагой в Житомире.

Кроме того, крупный пожар произошел на крыше многоэтажки в Киеве.

Также сообщалось о пожаре в Харькове, в результате которого погиб мужчина.
пожар, Нью-Йорк, пламя
Источник:

"Сегодня"

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