Массовая стрельба на выпускном в США: двое погибших, более 10 раненых

Трагедия произошла во время вечеринки студентов-выпускников городе Гринвилл, штат Техас

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В США как минимум два человека погибли и более десяти получили ранения во время массовой стрельбы на вечеринке выпускников Техасского университета A&M.

Как сообщает телеканал Fox News, на мероприятии находились сотни людей, многие из которых были студентами. Вечеринка проходила в ночном клубе и не была согласована с администрацией учебного заведения.

По данным местных журналистов, пострадавшие госпитализированы, а человек, открывший стрельбу, находится на свободе.

Напомним, 12 октября по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь.

Стоит напомнить также, что 25 октября в Харькове произошла стрельба на парковке у супермаркета. Как сообщили в полиции, выстрелы прогремели в ходе бандитской разборки.

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