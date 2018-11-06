Мать-одиночка с тремя детьми выиграла 200 млн долларов в лотерею

Одним из победителей второй по популярности лотереи в США Powerball стала 51-летняя мать-одиночка из штата Айова Ларинн Уэст.

По правилам розыгрыша, этой жительнице города Де-Мойн, штат Айова, полагается половина от 688-миллионного джекпота, который был разыгран на прошлой неделе – второй билет был продан в штате Нью-Йорк.

Стоит отметить, что второй победитель пока что о себе не заявлял. Да и Ларинн чуть было не лишилась своей удачи – после розыгрыша она не могла найти лотерейный билет, который выпал в машине ее сестры.

А когда оказалось, что она в одночасье стала обладательницей многомиллионного капитала, ей не поверили ни ее три дочери, ни другие родственники.

"Все думали, что я сумасшедшая", – призналась она агентству Associated Press.

Стоит отметить, что она получит не ровно половину джекпота, а лишь 198,1 млн долларов, поскольку решила получить всю сумму сразу, а не оформлять ежемесячные выплаты в течение 20 лет.

После выигрыша она решила покинуть свою работу – женщина трудилась в организации, которая занимается медицинским страхованием – и выйти на пенсию. Кроме того, она планирует купить новый дом и поменять свой автомобиль, который неизвестные люди разбили после того, как стало известно о ее победе в лотерее.

Эксперты утверждают, что ее шансы на победу были 292 200 000 к 1.

Напомним, что, как мы уже писали, данный джекпот стал четвертым по величине в истории страны.

Кроме того, ранее в США разыграли в лотерею рекордный джекпот - 1,6 млрд долларов.

Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джекпот в размере 522 млн долларов.