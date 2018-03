McDonald's впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые в истории изменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву "M", чтобы получилась "W" (women, женщины). Об этом сообщает CNN.

В среду, 7 марта, логотип перевернули только в одном ресторане в Калифорнии. В четверг "W" вместо "M" появится на сайте сети и в мобильных приложениях. Кроме того, еще в ста заведениях персонал будет носить головные уборы и униформу с перевернутым логотипом.

Yaas @McDonalds. This should be permanent, and on more restaurants than one. pic.twitter.com/Uvo3qUBuHi