McDonald's впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта

Сегодня, 04:02

По словам члена руководства McDonald's Уэнди Льюис, такое решение принято "в честь необыкновенных достижений женщин во всем мире"

pixabay.com
pixabay.com

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые в истории изменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву "M", чтобы получилась "W" (women, женщины). Об этом сообщает CNN.

В среду, 7 марта, логотип перевернули только в одном ресторане в Калифорнии. В четверг "W" вместо "M" появится на сайте сети и в мобильных приложениях. Кроме того, еще в ста заведениях персонал будет носить головные уборы и униформу с перевернутым логотипом.

По словам члена руководства McDonald's Уэнди Льюис, такое решение принято "в честь необыкновенных достижений женщин во всем мире". В заявлении компании отмечается, что шесть из десяти менеджеров американских ресторанов — женщины.

Как отмечает телеканал, в последние годы предприниматели часто стремятся приурочить к празднику 8 Марта какие-либо рекламные кампании — таким образом они подчеркивают свою приверженность политике гендерного равенства.

Между тем, на Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин. Об этом сообщается в аккаунте символа французской столицы в Twitter.

А Google выпустил дудл, посвященный Международному женскому дню. Этот дудл уникален, ведь его героями стали не исторические личности, а обыкновенные женщины, которые окружают нас в повседневной жизни. Анимация рассказывает уникальную историю каждой из них
женщины, логотип, 8 марта, McDonald's, надпись
Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: Google

Google посвятил Международному женскому дню уникальный дудл

Сегодня, 02:35

Дудл рассказывает уникальные истории обычных, на первый взгляд, женщин

Евросоюз

фото AFP

Иллюминацию Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин

Сегодня, 00:20

С 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать"
Загрузка...

Психология

Фото: pixabay.com

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Вчера, 18:56

Мы подскажем, что можно подарить девушке, маме или жене на 8 Марта

Fun

8 Марта. Фото: pixabay

Поздравления с 8 марта в прозе – самые красивые тексты и открытки

Вчера, 18:28

Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие варианты для поздравлений с праздником 8 Марта

Украина

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Предпраздничная лихорадка взяточников: в ГПУ сообщили о крупном "улове"

Вчера, 17:28

В преддверии 8 Марта были задержаны четверо взяточников

Куда пойти

Эр787-46. Фото: trainphoto.org.ua

8 марта по Киеву можно будет прокатиться на ретропоезде

Вчера, 17:24

В составе поезда - пять вагонов, в том числе вагон-ресторан
Загрузка...