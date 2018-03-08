McDonald's впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта

По словам члена руководства McDonald's Уэнди Льюис, такое решение принято "в честь необыкновенных достижений женщин во всем мире"

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые в истории изменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву "M", чтобы получилась "W" (women, женщины). Об этом сообщает CNN.

В среду, 7 марта, логотип перевернули только в одном ресторане в Калифорнии. В четверг "W" вместо "M" появится на сайте сети и в мобильных приложениях. Кроме того, еще в ста заведениях персонал будет носить головные уборы и униформу с перевернутым логотипом.

Yaas @McDonalds. This should be permanent, and on more restaurants than one. pic.twitter.com/Uvo3qUBuHi — Campaign US (@CampaignLiveUS) 7 марта 2018 г.

По словам члена руководства McDonald's Уэнди Льюис, такое решение принято "в честь необыкновенных достижений женщин во всем мире". В заявлении компании отмечается, что шесть из десяти менеджеров американских ресторанов — женщины.

Как отмечает телеканал, в последние годы предприниматели часто стремятся приурочить к празднику 8 Марта какие-либо рекламные кампании — таким образом они подчеркивают свою приверженность политике гендерного равенства.

Между тем, на Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин. Об этом сообщается в аккаунте символа французской столицы в Twitter.

А Google выпустил дудл, посвященный Международному женскому дню. Этот дудл уникален, ведь его героями стали не исторические личности, а обыкновенные женщины, которые окружают нас в повседневной жизни. Анимация рассказывает уникальную историю каждой из них