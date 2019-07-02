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Камеры наблюдения сняли, как охотятся медведи на Аляске

2 июля, 18:00

В заповеднике на севере США начался сезон медвежьей рыбалки


На Аляске, где недавно было зафиксировано землетрясение, в самом разгаре медвежья рыбалка. Камеры наблюдения сняли, как косолапые собираются целыми семьями у одного из водопадов в национальном заповеднике. Иногда в кадр попадает до 25 особей. Охотятся на лосося.

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Наблюдать за зрелищем могут все желающие. Видео с заповедника будут транслировать в режиме реального времени до конца октября. Тогда медведи снова будут укладываться спать на всю зиму. Зоологи объясняют: нижнее течение реки занимают матери с детенышами. А самцы немного поодаль борются друг с другом за наиболее рыбные места.

Ранее "Сегодня" рассказывали о жесткой схватке двух медведей, которую снял на видео житель американского штата Нью-Джерси. Мужчина снимал видео с крыльца своего дома. Но чем более жестоко дрались медведи, тем страшнее становилось оператору. Вскоре он все же решил спрятаться. 

Также мы рассказывали историю удивительного спасения 3-летнего мальчика Кейси Хэтуэя, который трое суток блуждал в лесах Северной Каролины.

Ребенок пропал со двора своей прабабушки, где играл с другими детьми. Мальчик находился в зарослях шиповника, он был голодным, замерзшим и звал маму.

В итоге ребенка нашли, отогрели и накормили. И лишь дома Кейси рассказал родителям, что все время в лесу он находился с медведем.

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Тег США, медведь, рыбалка, аляска

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