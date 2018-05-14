Мелания Трамп перенесла операцию

Первой леди США Мелании Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли

Операция была проведена в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде.

Мелания останется в больнице на несколько дней. По словам ее представителя, первая леди США с нетерпением ожидает полного выздоровления, после чего "возобновит работу, нацеленную на помощь детям во всем мире".

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Ранее в Белом доме прошло официальное мероприятие, во время которого Мелания Трамп объявила о запуске своей программы Be Best. Для выхода в свет первая леди США выбрала светло-коричневую кожаную куртку с поясом от Ralph Lauren, стоимостью пять тысяч евро, и белую юбку-карандаш.

Напомним, Даунн Карен объяснила главные модные привычки Мелании Трамп. По ее мнению, почти каждый наряд первой леди США имеет под собой психологическую подоплеку. Так, по мнению эксперта, Мелания Трамп предпочитает накидывать пальто на плечи, чтобы лишний раз не давать супругу повода взять ее за руку.