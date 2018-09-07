Меланья Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже

Сегодня, 04:03

Она также добавила, что данный человек "саботирует США" своими "трусливыми" действиями

 

фото AFP
фото AFP

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что анонимный автор газеты The New York Times из Белого дома "саботирует США" своими действиями.

По ее словам, анонимный автор из Белого дома должен раскрыть свою личность.

Она также добавила, что данный человек "саботирует США" своими "трусливыми" действиями.

Меланья подчеркнула, что для США важна свобода слова, однако, американские СМИ должны быть честными и ответственными.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна немедленно выдать чиновника, который раскритиковал Трампа в анонимной колонке.

Также президент США Дональд Трамп раскритиковал агентство Bloomberg за публикацию комментария, который он предоставил не для записи.

Дональд Трамп накануне президентских выборов президента США 2016 года пытался скупить всю компрометирующую его информацию. По данным The New York Times, Дональд Трамп и его экс-адвокат Майк Коэн разработали план по скупке у журналистов компромата на миллиардера. В частности, речь идет о материалах издания National Enquirer, которое собирало компромат на Трампа с 1980-х по 2016 год.

Президент США Дональд Трамп в фейсбуке опубликовал видеоролик, в котором показал как поисковая система Google его "дискриминирует".
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Источник:

CNN

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