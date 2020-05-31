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"Меня самого захлестывают эмоции": Маск считает, что человечество может гордиться Crew Dragon

31 мая, 04:44

Елена Вус Елена Вус

глава SpaceX заявил, что настроен оптимистично и по поводу полета вокруг Луны

Человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon.

Об этом заявил в субботу Илон Маск.

"Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь", – отметил он на брифинге после старта к Международной космической станции (МКС) созданного его компанией корабля с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.

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Кроме того, Маск заявил, что "настроен оптимистично" и по поводу полета вокруг Луны.

"Я бы хотел, чтобы он состоялся через два года, но на деле это может произойти и через четыре года", — сказал глава SpaceX.

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Он отметил, что это первый шаг человеческой цивилизации на пути к Марсу.

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"Мы станем межпланетной цивилизацией. Этот путь потребует колоссальных усилий в области инноваций и технологий. Если доступ на околоземную орбиту станет обычным делом, то тысячи, а возможно, и миллионы людей смогут отправиться на другие планеты. И после того, что произошло сегодня, это становится все более реальной возможностью", резюмировал он.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС в субботу, 30 мая, в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно выведен на низкую околоземную орбиту, с находящимися на его борту астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном все в порядке.

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космос Луна астронавты Илон Маск SpaceX Falcon 9 Марс Crew Dragon

Источник: ТАСС

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