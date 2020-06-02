Мэр Нью-Йорка отказался выводить армию на улицы: объявлен комендантский час

На фоне массовых беспорядков, грабежей и мародерства, в которые вылились проходившие в Нью-Йорке протесты против убийства афроамериканца полицейскими, в городе до конца недели будет действовать комендантский час.

Об этом 2 июня заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио.

"Время действия комендантского часа будет продлено с 20:00 до 05:00, и он будет действовать до конца текущей недели. Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе", – сказал он.

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После бунта, который начался поздно ночью 1 июня и длился всю ночь, нью-йоркская полиция задержала более 700 человек. При этом в пресс-службе управления сообщили о том, что также пострадали шестеро стражей порядка и было повреждено столько же полицейских автомобилей.

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Несмотря на это, де Блазио, как ранее и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, выступил против ввода в город подразделений Национальной гвардии, что в этот же день предложил сделать президент США Дональд Трамп.

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"Нам не нужны на улицах подразделения Национальной гвардии или другие вооруженные формирования", – добавил он, отметив, что в городе насчитывается 36 тысяч "хорошо подготовленных" полицейских.

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Напомним, что протестует не только Нью-Йорк – акции с 26 мая проходят во многих других крупных городах США. Изначально зародившись в Миннеаполисе, они быстро перекинулись на множество других крупных городов и переросли в беспорядки.

Причиной для народного гнева стала смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жестокого задержания белыми полицейскими, один из которых надавил ему коленом на шею. В результате всех участников задержания уволили, а одного – виновника смерти – обвинили в непредумышленном убийстве и взяли под стражу.

На данный момент в различных штатах США задержаны уже около 5,6 тысячи участников беспорядков, а во многих городах объявили комендантский час.

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