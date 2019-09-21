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Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки

21 сентября, 04:14

Он также заверил, что продолжит работу на посту главы Нью-Йорка

/ Фото: AFP

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил о завершении своей президентской кампании в демократическом лагере на выборах 2020 года, пообещав и дальше оставаться в политической борьбе.

Об этом он заявил в пятницу — сначала в прямом телеэфире, а затем на официальной Тwitter-странице.

"Это правда, я снимаю свою кандидатуру на пост президента. Но наша борьба от имени работающих людей далеко не закончена", – написал мэр американского мегаполиса.

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Он также заверил, что продолжит работу на посту главы Нью-Йорка и остается привержен принципам Демократической партии и ее прогрессивным идеям.

Ранее бывший конгрессмен, республиканец Джо Уолш заявил о намерении участвовать в праймериз к президентским выборам в США 2020 года и назвал нынешнего президента Дональда Трампа неподходящей фигурой.

Напомним, бывший вице-президент Джо Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

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