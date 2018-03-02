Меркель и Трамп обсудили высказывания Путина о новых ракетах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили послание президента РФ Владимира Путина о новейшем вооружении РФ.

Об этом говорится в заявлении представителя германского правительства Штеффена Зайберта

"Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем, которые окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями", – отмечается в документе.

Напомним, в Послании Федеральному собранию в четверг президент Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, Путин обвинил США в старте гонки вооружений.

В Пентагоне ранее ответили, что представленная Путиным информация о новом оружии не изменит стратегию США в том, что касается вооружений и разработок, так как все новые российские разработки уже учтены в военной стратегии США.