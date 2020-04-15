Месть Трампа: США приостановили финансирование ВОЗ на время анализа ее работы

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию по коронавирусу», - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Сегодня я проинструктировал мою администрацию, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка весьма ее халатной работы (по проблеме – Ред.) распространения коронавируса", – сказал Трамп.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 – Ред.) и поделиться ею своевременно и транспарентно", – пояснил Трамп.

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Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за неправильную политику в отношении Китая в сфере пандемии коронавируса.

По его словам, вместо того, чтобы "делать свою работу" и направить медэкспертов в КНР, организация защищала руководство Китая.

"Вместо этого ВОЗ охотно принимала заверения Китая, и защищала действия китайского правительства", – сказал Трамп журналистам.

По его словам, ВОЗ должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике то, как ВОЗ борется с коронавирусом.

При этом ранее Трамп неоднократно говорил, что в настоящее время у США нет проблем в работе с Китаем по теме коронавируса. Его основная претензия к Пекину в данном случае заключается в том, что китайские власти, по мнению Трампа, длительное время скрывали вспышку коронавируса на своей территории.

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