Место Маккейна в Сенате США может занять его жена – NYT

Решение должен принять губернатор Аризоны Даг Дьюси, однако он отметил, что не намерен обсуждать кандидатуру преемника Маккейна, пока сенатора не предадут земле

Освободившееся после смерти Джона Маккейна место сенатора может занять его вдова Синди Маккейн. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, у республиканцев возникла проблема с преемником Маккейна. Среди вероятных преемников помимо Синди источники называют бывшего сенатора Джона Кайли и двух бывших членов Палаты представителей Конгресса от Аризоны, Джона Шадегга и Мэтта Салмона.

Решение должен принять губернатор Аризоны Даг Дьюси, однако он отметил, что не намерен обсуждать кандидатуру преемника Маккейну, пока сенатора не предадут земле.

Эксперт Института Горшениа Евгений Курмашов отмечает, что назначенец губернатора Аризоны проработает в Сенате лишь до 2020 года, пока не пройдут специальные выборы, на которых избиратели штата смогут выбрать своего сенатора;

"В 2020 году на специальных выборах сенатор от Аризоны будет избран на небольшой срок – всего на два года, и лишь в 2022 году пройдут выборы, на которых сенатор от штата будет избран на полноценный шестилетний сенаторский срок", – написал Курмашов у себя в Facebook.

Напомним, президент США Дональд Трамп отказался утвердить официальное заявление о смерти Джона Маккейна, в котором вспоминается военное прошлое американского сенатора-республиканца и он характеризуется как герой.

Как известно, президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Джона Маккейна, согласно воле умершего сенатора.

Отмечается, что экс-президенты – республиканец Джордж Буш-младший и демократ Барак Обама – на похоронах будут.

Напомним, известный американский сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в ночь с 25 на 26 августа от тяжелого недуга. Накануне он заявил, что больше не будет бороться с раком.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.