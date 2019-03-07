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Метель с сыром и папперони: пилот кормил пиццей застрявших во время непогоды пассажиров

Сегодня, 09:55

Пассажиры были довольны и поблагодарили пилота за такую вкусную компенсацию стресса

Метель с сыром и папперони: пилот кормил пиццей застрявших во время непогоды пассажиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea1/e8a/5c6ea1e8a4d85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea1/e8a/5c6ea1e8a4d85.jpg США Пассажиры были довольны и поблагодарили пилота за такую вкусную компенсацию стресса

В Канаде из-за сильной метели пассажирам рейса Air Canada пришлось несколько часов ждать вылета в салоне самолёта. Но страдать от голода им не пришлось – пилот заказал из ближайшего ресторана 23 пиццы прямо на борт. 

Так, рейс 608 Air Canada вылетел из Торонто в Галифакс, Новая Шотландия, вечером в понедельник. Длительность такого рейса обачно составляет около двух часов. Но что-то пошло не так, когда из-за плохой погоды в самолет был перенаправлен в Фредериктон, штат Нью-Брансуик.

Спустя несколько часов ожидания в самолете пилот решил заказать пасажирам еду.

В тот самый момент менеджер ресторана и паба Minglers в Оромекто, Джофи Лариве, получила заказ на 23 пиццы с сыром и пепперони.

"Мы сказали, что можем сделать их за час или полтора", – рассказала Лариве.

По словам менеджера, ее заведение никогда не доставляло пиццу в самолет, и сотрудники "смеялись всю ночь" из-за необычного заказа. Команда приготовила всю пиццу за час и отправила ее в аэропорт.

Пассажиры были довольны и поблагодарили пилота – стресс от восьми часов ожидания на борту самолета сдобрили хорошей едой.

Напомним, в московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете. Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево", рейс задержали, "минера" проверяют.

Ранее в Китае экстренно сел самолет из-за пассажира с шариковой ручкой. Все пассажиры, кроме нападавшего покинули самолет и находятся в зале ожидания. 

Также сообщалось, что на борту самолета "Уральских авиалиний" мужчина затеял драку сразу после взлета, причем кричал, что у него при себе бомба. Во время потасовки одна из бортпроводниц получила травму лица.

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Тег аэропорт, самолет, задержка, непогода, пицца, рейс

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Источник:

CNN

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