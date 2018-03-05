Мэй и Трамп возложили ответственность за гуманиатрную катастрофу в Сирии на Россию
Лидеры двух стран обсудили ужасающую гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте
В ходе телефонных переговоров премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали сирийский режим и Россию ответственными за страдания мирных жителей Восточной Гуты.
Об этом говорится в заявлении представителя канцелярии британского премьера по итогам переговоров.
"Они обсудили ужасающую гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте. Они согласились с тем, что это гуманитарная катастрофа и главная ответственность за душераздирающие человеческие страдания лежит на сирийском режиме и России, основном стороннике режима", – сказано в заявлении.
Лидеры двух стран договорились, что Россия и другие, имеющие влияние на сирийский режим, должны действовать сейчас, чтобы прекратить его кампанию жестокости и защитить мирных жителей.
Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.
Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гуте, которые начали действовать во вторник, 27 февраля.
Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ.
Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим,чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.