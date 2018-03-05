Мэй и Трамп возложили ответственность за гуманиатрную катастрофу в Сирии на Россию

Сегодня, 03:04

Лидеры двух стран обсудили ужасающую гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте

фото AFP
фото AFP

В ходе телефонных переговоров премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали сирийский режим и Россию ответственными за страдания мирных жителей Восточной Гуты.

Об этом говорится в заявлении представителя канцелярии британского премьера по итогам переговоров.

"Они обсудили ужасающую гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте. Они согласились с тем, что это гуманитарная катастрофа и главная ответственность за душераздирающие человеческие страдания лежит на сирийском режиме и России, основном стороннике режима", – сказано в заявлении.

Лидеры двух стран договорились, что Россия и другие, имеющие влияние на сирийский режим, должны действовать сейчас, чтобы прекратить его кампанию жестокости и защитить мирных жителей.

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Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гуте, которые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ. 

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим,чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.
Россия, Сирия, Трамп, ответственность, гута, Гуманитарная катастрофа, мэй, Восточная Гута
Источник:

"Сегодня"

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